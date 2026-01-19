Investigan por corrupción al ex director general de la corporación nuclear estatal china

Gu, nacido en junio de 1963 en la provincia oriental de Jiangsu, ocupó la gerencia de la CNNC entre 2018 y 2024, tras una trayectoria previa en distintas empresas y organismos vinculados al sector de la energía nuclear.

La investigación fue anunciada por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI) del PCCh y la Comisión Nacional de Supervisión, la agencia anticorrupción del país asiático, que no ofrecieron detalles sobre las supuestas infracciones del exdirectivo.

La CNNC es una empresa estatal considerada el principal conglomerado del país en el ámbito de la ciencia y la tecnología nucleares y participa en el desarrollo de centrales nucleares y en proyectos de ingeniería atómica en China y en el extranjero.

Con este caso, el número de altos cargos de empresas estatales investigados por la CCDI desde el inicio de 2026 asciende a tres.

En 2025, las autoridades chinas presentaron cargos contra 115 funcionarios de nivel provincial, ministerial o superior, de los cuales 69 recibieron sanciones disciplinarias, según datos oficiales difundidos por la agencia estatal Xinhua.

El presidente chino, Xi Jinping, instó este mes a continuar la campaña contra la corrupción con el fin de reforzar la disciplina interna del Partido, en el marco de los objetivos marcados para el XV Plan Quinquenal (2026-2030).

El sector nuclear chino ha estado ya bajo la lupa de las autoridades en ocasiones anteriores. En 2010, el entonces director general de la CNNC, Kang Rixin, fue condenado a cadena perpetua por corrupción tras ser destituido y expulsado del PCCh.

La investigación a Gu se produce además en un contexto de expansión de la industria nuclear en China. El Consejo de Estado (Ejecutivo chino) aprobó en abril de 2025 la construcción de diez nuevos reactores nucleares en provincias costeras, dentro de la estrategia del país para diversificar su matriz energética y reforzar su autosuficiencia tecnológica.

China cuenta actualmente con más de un centenar de reactores operativos, en construcción o aprobados, y prevé que la energía nuclear represente cerca del 10 % de su producción eléctrica hacia 2035, según datos oficiales y de la Asociación China de Energía Nuclear.