Jerí cometió un error al reunirse con empresario chino: Presidente del Congreso de Perú

"Las cosas que han sido publicadas muestran una actitud incorrecta del presidente Jerí, de hecho, el Congreso lo que tiene que hacer es, a través de la Comisión de Fiscalización (...) convocar a Jerí para que de explicaciones", declaró Rospigliosi ante los medios en el Legislativo.

Medios locales han revelado en la última semana que el presidente se reunió a finales de diciembre con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de su propiedad, donde Jerí acudió encapuchado para no ser reconocido, y el 6 de enero volvieron a encontrarse, esta vez en un local comercial de Yang que había sido clausurado el mismo día por autoridades municipales.

Este fin de semana, Jerí pidió disculpas a la ciudadanía a través de un video difundido la madrugada del domingo en las redes sociales de la Presidencia, en el que reiteró no haber cometido ningún acto ilícito.

"Jerí ha cometido un error, entiendo que él mismo lo ha reconocido en un mensaje a la nación que dio recientemente", dijo Rospigliosi.

Agregó que espera que el presidente interino "dé las explicaciones necesarias a la Comisión de Fiscalización el 3 de febrero", puesto que estas semanas son de representación para los congresistas, es decir, realizan actividades oficiales fuera del Legislativo.

Pero el presidente del Congreso se mostró en contra de apoyar una moción de vacancia (destitución) contra Jerí que en estos momentos están intentando presentar ciertos parlamentarios de izquierda.

"Estoy en contra de eso, estamos en un proceso electoral y si alguien encuentra algo ilícito en el presidente tiene por supuesto todo el derecho de denunciarlo y eventualmente procesarlo a partir del 29 de julio de este año", señaló sobre la fecha en la que el mandatario dejará la Presidencia y cederá el puesto al nuevo presidente electo en los comicios previstos para la primera mitad de este año.

En este sentido, Rospigliosi dijo que tener un vacío nuevamente en la Presidencia por estas reuniones "semiclandestinas" no deberían motivar una moción de destitución puesto que se crearía más inestabilidad "para un país que ha tenido ya varios eventos de esta naturaleza en el curso de los últimos años".

Además, Rospigliosi se mostró en desacuerdo con las declaraciones del primer ministro, Ernesto Álvarez, que dijo a un diario digital de El Comercio que el presidente "ha caído en una trampa por los elogios, por su juventud".

Indicó que Jerí, que asumió la jefatura del Estado en reemplazo de la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en su condición de presidente del Congreso, ha cometido un error pero no se atreve a decir si es por su edad o no y se verá en la práctica si el presidente está capacitado para el puesto.