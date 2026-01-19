Kaláshnikov moderniza drones para modificar radiofrecuencias ante interferencias enemigas

El anuncio, hecho por la corporación en Telegram, señaló que ambos drones tienen como fin recopilar información en la retaguardia enemiga y "buscar, detectar, identificar y seguir objetivos tanto estáticos como en movimiento".

"Están equipados con un sistema de radiocomunicación resistente a las interferencias con algoritmos integrados de cifrado y la capacidad de modificar de modo pseudoaleatorio las frecuencias de trabajo, lo que permite cumplir misiones de observación en condiciones de lucha radioelectrónica", señaló Kaláshnikov.

El presidente de la corporación, Alan Lúshnikov, explicó a su vez a la agencia rusa TASS que ambos drones "garantizan la transmisión de datos de telemetría, órdenes de la comandancia e imágenes por canales protegidos de comunicación radial y tienen la capacidad de modificar las frecuencias de trabajo radiales en pleno vuelo".

"Esto es algo de gran vigencia en presencia de interferencias en el campo de batalla. Ambos drones cuentan con modernas cámaras diurnas combinadas infrarrojas sobre sostenes con estabilizadores hidráulicos", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Kaláshnikov señaló que ambos drones están integrados al sistema de intercambio de información entre diversas plataformas para transmitir los datos a la comandancia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La guerra en Ucrania demostró el creciente protagonismo de los drones en el campo de batalla, por lo que Kaláshnikov se ha sumado a la producción masiva de este tipo de artefactos y suministra a las fuerzas rusas otros tipos, como los drones kamikaze KUB y los drones espías SKAT 350M.

La Séptima Feria Internacional de sistemas no tripulados y de entrenamiento UMEX and SimTEX 2026 se celebrará en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos del 20 al 22 de enero.