La actividad económica de Panamá crece un 4,37 % interanual a noviembre

La expansión interanual a noviembre de 4,37 % "es inferior al 7,44 % reportado en el mismo mes del año anterior", precisa el INEC, un ente de la Contraloría General panameña.

Al explicar el resultado interanual del IMAE, que es un indicador de producción que permite aproximar la senda del crecimiento económico del país, el ente estadístico señala que el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo su crecimiento impulsado por el Canal de Panamá, que vio alzas en sus ingresos por peajes y toneladas netas transportadas por los buques, un dinamismo que fue respaldado a su vez por el transporte aéreo y el movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional.

Según el INEC, la construcción mostró un incremento impulsado por las edificaciones, adiciones y reparaciones, medido a través de los permisos otorgados por los municipios, expansión que generó una mayor demanda de insumos básicos que favoreció la actividad de explotación de minas y canteras.

La actividad comercial registró tasas positivas moderadas; la intermediación financiera mantuvo una trayectoria ascendente derivada de los depósitos y créditos; y el rubro de servicios de hoteles y restaurantes mantuvo el dinamismo de meses anteriores, dijo el INEC.

La industria presentó resultados positivos en la elaboración de algunos productos alimenticios esenciales, como el procesamiento de carne de pollo, sacrificio del ganado porcino y vacuno; y en la producción de bebidas alcohólicas como la cerveza, seco y otros licores, añadió el ente estadístico.

Por otra parte, mostraron variaciones negativas la actividad comercial de la Zona Libre de Colón, ante el menor valor de las reexportaciones de bienes; el cultivo de banano destinado a la exportación; y la exportación de pescado y filete de pescado y otros productos del mar refrigerado y congelado.

El producto interno bruto (PIB) de Panamá creció un 2,7 % en 2024 impulsado por el comercio y el consumo interno, aunque marcado por el lastre del abrupto cierre de una gran mina de cobre que ha ralentizado su ritmo de expansión.

El Gobierno panameño mantiene la expectativa de un crecimiento económico del 4 % en el 2025. El PIB se expandió un 4,4 % en el primer semestre del año pasado 2025, en relación con el mismo lapso del 2024, impulsado por el Canal interoceánico, de acuerdo con las estadísticas de la Contraloría General panameña.