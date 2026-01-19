La Bolsa de Milán cae un 1,32 % lastrada por la tensión arancelaria entre EE.U. y Europa

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,29 % hasta situarse en los 48.024,82 enteros.

Durante esta primera sesión de la semana se intercambiaron unos 473 millones de acciones por un valor de unos 3.370 millones de euros (unos 3.923 millones de dólares).

la plaza milanesa, en sintonía con el resto de los parqués europeos, operó en terreno negativo arrastrada por las amenazas de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

Estas advertencias, dirigidas contra varios países europeos en el marco de sus planes sobre Groenlandia, han despertado entre los inversores el temor a una guerra comercial.

En el selectivo, los peores resultados los encabezó el fabricante de audífonos Amplifon, que lideró las pérdidas con un desplome del 6,19 %. Le siguieron el gigante tecnológico Stmicroelectronics (4,73 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (3,45 %), el grupo automovilístico Ferrari (2,53 %) y la red de cobros Nexi (2,34 %).

En el lado opuesto, las compañías con mejor desempeño fueron la multinacional del sector de la defensa Leonardo, con una subida del 1,66 %, seguida de la compañía de biotecnología Diasorin (1,23 %), la empresa de telecomunicaciones Inwit (1,15 %), Telecom Italia (0,98 %) y la Banca Monte Paschi Siena (0,93 %).