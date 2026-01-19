La Bolsa española cae un 0,26 % por amenaza de aranceles de Trump por Groenlandia

Madrid, 19 ene (EFE).- El IBEX 35, el principal índice de la Bolsa española, cedió este lunes un 0,26 % ante las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a los países europeos que apoyen a Groenlandia, en una sesión que no ha contado con la referencia de Wall Street puesto que, al ser día festivo en Estados Unidos, el parqué neoyorquino no ha operado.