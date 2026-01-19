La Bolsa española cae un 0,26 % por amenaza de aranceles de Trump por Groenlandia

Después de registrar máximos el viernes, el IBEX 35 retrocedió este lunes 45,6 puntos y perdió el nivel de los 17.700 puntos al cerrar en los 17.665,3 enteros. En lo que va de año se revaloriza el 2,07 %.
De los grandes valores de la Bolsa española, el Banco Santander perdió el 0,4 %; Telefónica, el 0,24 % y el grupo financiero BBVA, el 0,1 %. Por el contrario, la energética Iberdrola sumó el 0,05 %, el gigante textil Inditex, el 0,18 % y la petrolera Repsol, el 0,25 %.
Tras las nuevas amenazas arancelarias, el precio de los metales preciosos marcaron un nuevo máximo histórico: el valor del oro alcanzó los 4.690,59 dólares y la plata los 94,12 dólares.