La Comisión Electoral de Kosovo ordena un nuevo recuento tras detectar irregularidades

El presidente de la CEC, Kreshnik Radoniqi, aseguró en Pristina que el resultado global "probablemente" no cambiará, pero advirtió de que los datos finales oficiales puede demorarse semanas.

Las discrepancias se concentran, sobre todo, en la asignación de votos a candidatos dentro de las listas y no tanto en el total por partidos, según explicó Radoniqi, tras los primeros hallazgos del proceso de revisión, según recoge el diario Koha.

Las fiscalía ha iniciado una investigación sobre las irregularidades detectadas.

Los comicios de diciembre buscaban poner fin a un bloqueo político de casi un año y en ellos se impuso el partido del primer ministro nacionalista Albin Kurti, Autodeterminación (Vetëvendosje), con casi la mitad de los votos y 57 escaños, a las puertas de la mayoría absoluta, según los resultados preliminares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al no lograr los al menos 61 diputados de los 120 de la Cámara para gobernar en solitario, requerirá del apoyo, al menos, de algunos representantes de las minorías.