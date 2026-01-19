La confianza de los grandes ejecutivos se hunde por el impacto de la IA y los aranceles

La 29ª edición de la Encuesta Mundial de PwC revela que sólo tres de cada diez encuestados -en total han participado 4.452 ejecutivos en un centenar de países- admite estar muy o extremadamente confiados en el crecimiento de sus ingresos en los próximos doce meses, frente al 38 % de 2025 y el 56 % de 2022.

Son varios los factores que explican este pesimismo, entre los que destacan los retornos desiguales de las inversiones en Inteligencia Artificial (IA), el incremento de los riesgos geopolíticos y la intensificación de las ciberamenazas.

El presidente de PwC, Mohamed Kande, ha destacado durante la presentación del documento que 2026 será un año "decisivo" para la IA, ya que un pequeño grupo de compañías están sacando importantes réditos económicos, en tanto que la gran mayoría no ha conseguido pasar de ensayar programas de prueba.

La brecha entre ambos tipos de entidades, ha dicho Kande, aumentará si los rezagados no actúan con rapidez.

Los propios directivos reconocen en la encuesta que las inversiones no se han traducido en retornos importantes, debido al cambio tecnológico acelerado, la incertidumbre geopolítica y la presión económica.

Los ejecutivos españoles son algo más optimistas que sus homólogos del resto del mundo, y un 38 % confía en una mejora de los ingresos a lo largo del año, si bien el porcentaje es inferior al 43 % de 2025; a tres años vista, la percepción es algo más positiva, ya que el 49 % de los directivos mundiales y el 40 % de los españoles anticipa claras mejoras en los ingresos.

La principal inquietud de los directivos de todo el mundo es las dudas que genera el ritmo que exige el cambio tecnológico propiciado por la IA, y un 42 % indica que este es el reto más evidente.

Sólo un 12 % de los encuestados ha logrado tener un impacto positivo de la IA en sus beneficios, bien mediante la reducción de costes y por la mejora de los ingresos, y aunque un 33 % asegura que ambos parámetros han mejorado, un 56 % reconoce que todavía no ha visto resultados.

Uno de cada cinco encuestado, un 20 %, admite que su compañía está alta o extremadamente expuesta a pérdidas económicas significativas en los próximos doce meses como consecuencia de la imposición de aranceles, aunque hay notables diferencias por territorios.

La preocupación frente a los ciberataques crece, con un tercio (31 %) de directivos que los mencionan como una grave amenaza, frente al 24 % de 2025 y el 21 % de 202; de ahí que un 84 % está dispuesto a reforzar la seguridad por este motivo.

Otras causas que han rebajado el optimismo de los ejecutivos son la volatilidad macroeconómica (31 %); la disrupción tecnológica (24 %) y la geopolítica (23 %), en tanto que ha bajado ligeramente el temor a la inflación, que ha pasado del 27 % al 25 %.

En este contexto, el 51 % prevé realizar inversiones internacionales en el próximo año, con Estados Unidos como principal destino inversor -para el 35 % de los encuestados-.

Reino Unido, Alemania y China figuran también entre los objetivos preferidos, así como la India, en tanto que España se sitúa entre los diez primeros.