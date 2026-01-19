La diaspora kurda se manifiesta en Berlín en favor de las minorías en Siria

Originalmente, las protestas se convocaron en contra de la visita de Al Sharaa a Berlín que debía realizarse esta semana y que finalmente tuvo que ser cancelada.

En algunas pancartas se hacía alusión a la cancelada visita y se criticaba al canciller alemán, Friedrich Merz, por haber estado dispuesto a recibir a Al Sharaa.

"Merz recibe a criminales de guerra. Alemania es cómplice de la violación de derechos humanos", rezaba una de las pancartas más grandes que se veían en la manifestación.

La misma pancarta mostraba una imagen de Al Sharaa en los tiempos en que usaba el nombre de Mohamed Al Jolani como combatiente en milicias islamistas.

"Detened al asesino Al Jolani", decía otra pancarta que mostraba uno de los manifestantes.

"Nadie que haya cometido violaciones de los derechos humanos puede evadirlas cambiando de nombre o de traje", dijo una oradora que habló en alemán durante la concentración.

Entre los manifestantes figuraban quienes portaban pancartas haciendo alusión a otras minorías como los drusos o los alevíes, y también otros que portaban banderas israelíes.

"Al Jolani cometé crímenes contra los kurdos, los alevíes y hasta contra los propios suníes", dijo a EFE un manifestante.

La presencia de personas con banderas israelíes fue explicada por una manifestante, que afirmó que, en su momento, a las movilizaciones para pedir la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás tras los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023 (que también causaron 1.200 muertos), se habían sumado algunas organizaciones kurdas.

"Se trata de mostrar solidaridad con los kurdos como ellos mostraron solidaridad con nosotros", dijo a EFE una manifestante que portaba la bandera de Israel.

Al Sharaa fue fundador de la milicia Al Nusra, considerado como el brazo sirio del Al Qaeda, y estuvo en la lista de terroristas de EE.UU, que llegó a ofrecer por él una recompensa de 10 millones de dólares.