La eurozona cerró 2025 con una tasa de inflación del 1,9 %

Un año antes, en diciembre de 2024, la tasa se encontraba en el 2,4 %.

Por su parte, la tasa de inflación interanual de la Unión Europea fue del 2,3 % en diciembre de 2025, frente al 2,4 % de noviembre.

En diciembre de 2024 la UE había registrado una inflación del 2,7 %.

Las tasas anuales más bajas se dieron en Chipre (0,1 %), Francia (0,7 %) e Italia (1,2 %), mientras que las más altas tuvieron lugar en Rumanía (8,6 %), Eslovaquia (4,1 %) y Estonia (4,0 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En España la tasa de inflación interanual en diciembre fue del 3 %. Un mes antes, el pasado noviembre, se encontraba en el 3,2 %, mientras que en el último mes de 2024 se situó en el 2,8 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En comparación con noviembre de 2025, la inflación anual disminuyó en dieciocho Estados miembros, se mantuvo estable en tres y aumentó en seis.

La mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona del euro en diciembre provino de los servicios (con un aumento de 1,54 puntos porcentuales), seguidos de los alimentos, alcohol y tabaco (0,49 puntos más), los bienes industriales no energéticos (con una subida de 0,09 puntos), mientras que la energía registró una caída de 0,18 puntos.