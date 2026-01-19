La minera canadiense Sherritt reconoce las "adversas condiciones operativas" en Cuba

La empresa informó sobre estos movimientos al presentar sus resultados del conjunto de 2025, donde su actuación en Moa quedó muy por debajo tanto de los resultados de 2024 como de las previsiones de negocio al inicio del ejercicio.

El consejero delegado interino de Sherritt, Peter Hancock, aseguró en un comunicado que ha estado trabajando con sus socios en la sociedad mixta en Moa, Cubaníquel, para un "cambio operativo comprensivo" para "afrontar los retos vistos en 2025" y "apoyar una vuelta a una actuación operativa consistente".

"Nuestros esfuerzos buscan reforzar la productividad y la fiabilidad de las operaciones de la mina en medio de la elevada incertidumbre geopolítica y, en último término, preparar el camino para beneficiarnos completamente de la expansión" en la planta, explicó.

El objetivo de las conversaciones con las autoridades cubanas es "estabilizar" la planta, para luego reevaluar el programa de expansión de la mina y optimizarlo en materia de beneficios, indicó la empresa canadiense.

"Sherritt está monitoreando activamente los recientes acontecimientos geopolíticos regionales y trabajando estrechamente con su socio en la sociedad mixta para anticiparse y responder a riesgos potenciales", agregó la compañía.

Estados Unidos ha elevado en las últimas semanas, a raíz de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la presión política y económica sobre el Gobierno de Cuba.

La empresa citó entre los principales problemas que afrontó la planta de Moa en 2025 falta de insumos, retrasos, los prolongados apagones que afectan a toda la isla y los efectos del huracán Melissa, que cruzó el oriente de Cuba a finales de octubre como categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

Así, si la compañía esperaba extraer entre 31.000 y 33.000 toneladas de níquel el pasado año, sólo logró 25.240, lo que supone casi un 17 % menos que lo conseguido en 2024.

Por su parte, a principios de 2025 esperaba extraer 3.300 toneladas de cobalto, pero se quedó en 2.729 al cierre del ejercicio, cerca de un 15 % menos en la comparativa interanual.

Sherritt y la contraparte estatal cubana tienen a medias una mina y una planta en Moa, así como una refinería de metales en Alberta (Canadá). Esta iniciativa mixta es una de las grandes inversiones extranjeras en Cuba.

Cuba es el séptimo u octavo país del mundo por reservas de níquel, según distintos estudios. Sherritt lleva 30 años operando en la isla en una sociedad mixta con una empresa estatal.

El níquel y el cobalto están considerados metales estratégicos en la nueva economía verde y son esenciales para la fabricación de baterías, aunque su extracción genera a nivel global dudas en torno a su sostenibilidad medioambiental y social.