La mitad de los yemeníes sufrirá un deterioro de inseguridad alimentaria en 2026, dice ONG

La organización advirtió en un comunicado de que "el Yemen está entrando en una nueva y peligrosa fase de seguridad alimentaria", pese a situarse ya como uno de los países con mayor inseguridad alimentaria a nivel mundial, dado que soporta la mayor carga de la fase 4 (nivel de emergencia) de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC).

Solo en 2025, más de 148.000 personas entraron en crisis o en niveles críticos de inseguridad alimentaria, mientras que las últimas proyecciones del índice IPC advierten de que un millón más de personas corren el riesgo de sufrir hambre potencialmente mortal y más de 40.000 padecen focos de hambruna en los próximos dos meses.

La ONG recordó que la guerra iniciada en el Yemen en 2014 -cuando los rebeldes hutíes se hicieron con la capital, Saná, y eso derivó en la intervención militar de una coalición liderada por Arabia Saudí- y el desplazamiento de cientos de miles de personas "han devastado los medios de vida" y restringido el acceso a servicios básicos.

La situación de la población se vio agravada por el colapso económico del país y la disminución de la asistencia humanitaria, que a finales de 2025 contaba con menos del 25 % de la financiación requerida, los niveles más bajos en una década, de acuerdo con el comunicado.

"La inseguridad alimentaria en el Yemen ya no es un riesgo inminente, es una realidad cotidiana que obliga a los padres a tomar decisiones imposibles", dijo en declaraciones recogidas en la nota la directora de país de la ONG, Caroline Sekyewa, que indicó que "lo que distingue al deterioro actual es su velocidad y trayectoria".

Según la responsable, algunos padres yemeníes han contado a la organización que están recolectando plantas silvestres para alimentar a sus hijos mientras ellos duermen con el estómago vacío, mientras que insistió en que "la crisis de seguridad alimentaria en el Yemen no es inevitable".

"La acción inmediata y específica de los donantes en los próximos meses puede prevenir la pérdida generalizada de vidas y ayudar a las comunidades a recuperarse antes de que las condiciones de emergencia se agraven", dijo Sekyewa, al añadir que la asistencia en efectivo es una de las maneras más eficaces de ayudar a las familias.