La República Dominicana expresa sus condolencias a España por el accidente ferroviario

"El Gobierno dominicano expresa sus más sentidas condolencias al Reino de España por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, y manifiesta su solidaridad con el pueblo español y los familiares de las víctimas", indicó la Cancillería dominicana en la red social X.

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva (sur), y que también descarriló.

Del total de heridos, 41 se encuentran hospitalizados actualmente, de ellos, 12 en unidades de cuidados intensivos de hospitales andaluces (sur).