La UE es invitada por Estados Unidos para integrar la Junta de la Paz para Gaza

"Hemos recibido la invitación, que apreciamos. La presidenta (de la CE, Ursula von der Leyen) está en contacto con los líderes europeos sobre las cuestiones geopolíticas", dijo el portavoz comunitario Olof Gill en la rueda de prensa diaria de esa institución.

"La prioridad para nosotros es llegar a la paz y contribuir a un plan global para poner fin al conflicto en Gaza", añadió el mismo portavoz.

Añadió que esos contactos se prolongarán probablemente durante esta semana.

Esa Junta de la Paz es un contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz del mandatario estadounidense.

Por su parte, el portavoz de Exteriores Anouar El Anouni señaló este lunes que la UE está lista para discutir con Estados Unidos y otros países sobre cómo lograr los objetivos en ese ámbito de manera conjunta.

Sobre la contribución que la UE podría aportar en ese marco, el mismo portavoz indicó que los Veintisiete disponen de expertos, medios y de una caja de herramientas que está dispuesta a activar a nivel de seguridad, así como en el ámbito diplomático y humanitario.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido también invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a integrar la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, según informó este lunes el Kremlin.

"Efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según se anunció, la Junta estará formada por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.

Posteriormente se ha conocido que Trump también invitó al rey Abdalá II de Jordania; al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, al mandatario argentino, el ultraderechista Javier Milei, y al primer ministro de la India, Narendra Modi

La composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme del movimiento islamista Hamás.