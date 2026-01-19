Las sospechas sobre las reuniones secretas del presidente de Perú con un empresario chino

El 26 de diciembre, cerca de la medianoche, Jerí llegó encapuchado para no ser reconocido al chifa -nombre de los restaurantes de comida tusán (peruanochina) - propiedad del empresario chino Zhihua 'Johnny' Yang. La actitud del mandatario de no querer ser descubierto llamó la atención, pese a llegar en auto oficial e ir acompañado con escoltas.

En un primer momento, Jerí, que sustituyó en octubre pasado a la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025) por ser en ese momento el presidente del Congreso, aseguró que le invitaron para tratar preparativos del día de la amistad entre China y Perú; y luego reconoció que en el encuentro también estuvo acompañado por su ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Este domingo se conoció que, el 6 de enero, Jerí llegó al atardecer con lentes de sol a una tienda de productos chinos que 'Jhonny' posee en una concurrida zona del centro de Lima, cercana al barrio chino, un local que horas antes había sido clausurado por las autoridades municipales.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad que han sido difundidas, al mandatario, vestido en este caso con la casaca de aviador de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que acostumbra a llevar en algunos actos con su apellido en el pecho, se le ve interactuar por teléfono ofuscado bajo la atenta mirada y sonrisa cómplice de 'Jhonny'.

Al enterarse que el domingo saldrían a la luz sus imágenes en la tienda con 'Jhonny', Jerí lanzó en redes sociales, cerca a las 2.00 de la madrugada del domingo, un mensaje en vídeo para reconocer que en el chifa también estuvo con el ministro, admitir que no actuó correctamente y rechazar nuevamente que haya estado inmerso en algún negocio o acto ilícito.

De acuerdo al semanario 'Hildebrandt en sus trece', la reunión en el restaurante pudo haber sido para tratar un posible contrato para instalar cámaras de vigilancia en autobuses de transporte urbano, que supuestamente se adjudicaría sin concurso público por darse en una situación de emergencia contra la inseguridad causada por el crimen organizado.

'Jhonny', a quien los medios locales vinculan también con el procesado hermano de la expresidenta Boluarte, es gerente de una hidroeléctrica, una empresa de construcción y una importadora de productos chinos que tienen como domicilio fiscal el mismo lugar en el que funciona el chifa donde se produjo la reunión.

Este episodio protagonizado por Jerí ha sido comparado con las reuniones con empresarios que mantenía fuera de los focos y del registro oficial el izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022) en una vivienda cercana al Palacio de Gobierno y que llevaron a los partidos conservadores que ahora apoyan a Jerí a plantear una moción para destituir al entonces mandatario.