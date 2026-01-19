Lecornu se pone en manos de los socialistas para adoptar el presupuesto de 2026 sin voto

Tras haber denunciado el pasado viernes el bloqueo de las negociaciones parlamentarias en el Parlamento por parte de la extrema derecha y de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI), el jefe del Gobierno acelera en la adopción de las cuentas con una herramienta constitucional que le permite adoptarlas sin voto.

Se trata del mismo artículo, el 49.3 de la Constitución, que él mismo aseguró en octubre pasado que no utilizaría en ningún caso para dar todo el margen a la negociación parlamentaria.

Al usarlo, Lecornu se expone a una moción de censura que, en caso de progresar, no solo le sacaría del Gobierno, sino que tumbaría el proyecto de presupuestos.

Por ello necesita que los socialistas den estabilidad a su Ejecutivo, por lo que en los últimos días ha multiplicado las concesiones destinadas a ese partido que cuenta con 66 diputados en la cámara baja.

"No hay ninguna garantía, no hay acuerdo secreto. Hemos tenido reuniones técnicas y enmiendas que muestran que hay una convergencia posible", dijo el primer ministro, que reiteró las concesiones a los socialistas.

La última de esas promesas ha sido la de mantener la subida de impuestos sobre los beneficios de las grandes empresas del país, introducida en 2025 para un solo año pero que los socialistas reclamaban mantener para financiar el resto de las concesiones sociales.

En total, el Ejecutivo aspira a ingresar 8.000 millones de euros suplementarios por esa vía, destinada a las 300 mayores empresas del país, frente a las 400 a las que se dirigía ese impuesto el año pasado.

A cambio, dijo Lecornu, se congelan los impuestos a los particulares y "al 99,9 % de las empresas", lo que situará la presión fiscal en el 43,9 % del PIB, el nivel más bajo desde 2019, el último en el que Francia consiguió mantener el déficit bajo el 3 %.

El incremento de los ingresos es clave para mantener el objetivo de situar el déficit por debajo del 5 %, tal y como París se había comprometido a hacer con Bruselas dentro de la trayectoria de situarlo por debajo del 3 % en 2029.

Los socialistas, que ya habían gritado victoria cuando Lecornu anunció medidas en favor del poder adquisitivo de los más modestos, como la congelación del impuesto sobre la renta, la reforma de las ayudas sociales, el mantenimiento del subsidio de desempleo, la mejora de las becas de estudiantes o los 400 millones de euros para la construcción de viviendas, se mostraron favorables a no votar la moción de censura.

"Estas medidas permiten plantearnos mantener al Gobierno", aseguró el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Boris Vallaud, al diario Le Parisien, mientras su colega Jérôme Guedj aseguraba claramente que su grupo no votaría la moción de censura.

Las medidas sociales amenazaban con hacer perder el primer ministro el apoyo de la derecha moderada, pero su líder, el exministro Bruno Retailleau, pareció descartar votar la moción de censura, aunque se mostró muy crítico con el presupuesto.

"El presupuesto retoma todos los ingredientes socialistas que han conducido a la decadencia de Francia, más gastos y más impuestos, lo que desanima a los que producen", aseguró en la red social X, al tiempo que señaló que "las reformas que necesita el país quedan pendientes para las presidenciales" de 2027.

Si Lecornu supera las mociones de censura que le anuncian la extrema derecha y LFI, Francia podría tener aprobados los presupuestos a mediados del mes próximo.

El primer ministro había enviado la víspera un correo a los grandes empresarios del país para justificar el aumento de los impuestos por las necesidades de estabilidad del país en el actual contexto geoestratégico y para financiar el aumento del gasto en defensa que el presidente, Emmanuel Macron, anunció hace unos días para mantener la posición internacional de Francia.