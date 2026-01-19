Madrid se convierte en una sede del PNUD tras recibir puestos trasladados desde Nueva York

Casi cuatrocientos puestos serán reubicados en dos sedes europeas: Madrid, que acogerá cerca de un cuarto de estos, y Bonn, en Alemania, que recibirá al resto.

La presencia del programa en la ciudad alemana superará los 400 puestos, ya que es la sede del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), que forma parte del PNUD.

"El PNUD agradece a Alemania y España que se hayan ofrecido a acoger a la organización. Estos acuerdos reforzarán aún más nuestras estrechas relaciones de trabajo, mientras el PNUD sigue centrándose en su mandato fundamental de erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente y apoyar la estabilización y la recuperación en situaciones de crisis", aseguró en un comunicado.

La organización opera en unos 170 países y territorios y cuenta con una plantilla de 22.000 personas, la mayoría de ellos, más de 19.000, se encuentran descentralizados.

En torno al 7 % trabajan desde Nueva York, que seguirá siendo la sede mundial del PNUD.

A principios de este año, la organización trasladó 30 puestos de sus oficinas centrales a las regionales en África, América Latina y el Caribe, los Estados Árabes, Europa Central y Asia y el Pacífico.