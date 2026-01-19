Meloni lamenta la muerte de Valentino, "símbolo eterno de la alta costura italiana"

"Valentino, maestro indiscutible del estilo y la elegancia, y símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo", escribió Meloni en su cuenta de X, poco después del anuncio del fallecimiento.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, también lamentó la pérdida de "una figura destacada de la moda mundial" y un "icono del Made in Italy".

"Su talento llevó el Made in Italy a las pasarelas internacionales, convirtiéndolo en símbolo de estilo, creatividad y prestigio. Un legado que permanecerá en la historia", expresó Tajani en su cuenta de X.

"Nos ha dejado un icono del Made in Italy, que ha puesto a nuestro país en la cima mundial, y cuya visión y creatividad han iluminado los desfiles en todas las ciudades. Nuestro más sentido pésame a su familia, seres queridos y colaboradores", añadió.

El famoso diseñador italiano murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según confirmó en un comunicado la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

Asimismo, confirmaron que el velatorio tendrá lugar en Roma este miércoles y jueves y el funeral se celebrará el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri de la capital italiana a las 11:00 (10:00 GMT).