México afirma que avión militar de EEUU que llegó a aeropuerto de Toluca estaba autorizado

En un breve mensaje publicado en X, el Gabinete de Seguridad de México explicó que las imágenes difundidas en redes sociales sobre un presunto despliegue especial por parte de Fuerzas Armadas estadounidenses obedecen a "protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral".

Las autoridades subrayaron que este tipo de operaciones forman parte de los mecanismos regulares de cooperación internacional en materia de seguridad y capacitación, los cuales se llevan a cabo con autorización expresa del Estado mexicano.

La aclaración se produce luego de que medios locales reportaran que el sábado un avión militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca proveniente de la Base de la Fuerza Aérea Dyess, después de que este viernes la Administración Federal de Aviación (FAA), emitiera una alerta ante posibles interferencias en sistemas de navegación derivadas de actividades militares en zonas del pácifico de México, Centroamérica, Colombia y Ecuador.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, posteriormente aseguró que no existe ninguna actividad militar por parte de Estados Unidos en territorio nacional.

"En territorio nacional, nada", zanjó la mandataria.

Las notificaciones de la FAA, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

El mismo viernes, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) afirmó que la medida anunciada por las autoridades estadounidenses es solo de "carácter preventivo" la cual está orientada a reforzar "la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo".

La advertencia de la FAA parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

EE.UU. mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de las costas colombianas.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense apresó el pasado 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.