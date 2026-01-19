México externa sus condolencias por accidente de trenes de España

“La @SRE_mx extiende sus más sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de España por la irreparable pérdida de vidas humanas tras el accidente de tren ocurrido en Adamuz, Córdoba, y desea pronta recuperación a las personas que resultaron heridas”, apuntó la cancillería en la red social X.

La dependencia señaló además que, desde que se conocieron los hechos, la embajada de México en España ha estado pendiente del desarrollo de la situación “y no reporta, hasta ahora, connacionales afectados”.

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de la empresa Renfe que iba con destino a Huelva (sur), que también descarriló.

Como consecuencia de este siniestro, al menos 39 personas fallecieron y otras 43 permanecen ingresadas, entre ellas cinco menores. Entre los hospitalizados hay 11 heridos adultos y un menor en la UCI.

Hasta el momento fueron atendidas 122 personas, de las que 79 han sido ya dadas de alta.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes desde Adamuz (sur de España) que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro.

Sánchez anunció un luto oficial de tres días, hasta el jueves a la medianoche, por esta tragedia.