México ofrece apoyo a Guatemala en medio de oleada de violencia por parte de las pandillas

“Vamos a buscar al presidente Arévalo a ver si requiere algún apoyo de algún tipo”, expuso la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum apuntó que todo será con “respeto” a la soberanía de Guatemala “y todo lo que se requiera, pero para poder saber si requiere alguna situación especial en nuestra frontera”.

Sin embargo, la gobernante mexicana aclaró que hasta el momento no se han reforzado ningún tipo de medidas de seguridad en la frontera sur del país.

La decisión, divulgada por el gobernante guatemalteco en cadena nacional, tiene lugar después de que este domingo fueron asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros.

El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.

Los atentados se registraron en diversos puntos de la Ciudad de Guatemala y mantienen en alerta a la población y a las fuerzas de seguridad.

En el segundo semestre de 2025, las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’ para ser aislados, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios.