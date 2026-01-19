Milei vuelve al foro de Davos tras dos polémicas intervenciones anteriores

Milei, uno de los principales aliados de Trump en la región, volverá a Davos tras dos intervenciones en las que apuntó contra el feminismo, las políticas de resguardo del medioambiente y la comunidad LGBT+.

El presidente partirá de Buenos Aires a las 21:00 hora local (00:00 GMT) acompañado de la cúpula de su gabinete -la secretaria general de la Presidencia y hermana del dirigente, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Está previsto que la comitiva oficial arribe a la ciudad de Davos a las 18.30 horas GMT del martes, día en el que el presidente mantendrá un encuentro con el empresario británico Maurice Ostro.

El miércoles Milei saludará al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parlemin, y luego participará del 'Country Strategy Dialogue on Argentina', una exposición a puertas cerradas en donde el presidente argentino hablará sobre la situación económica del país frente a inversores y referentes internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ese día también se encontrará con distintos ejecutivos de bancos internacionales -una de las reuniones más relevantes del cronograma, orientada a captar el interés de posibles financistas del Estado argentino- y luego se reunirá con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La intervención formal de Milei en el Foro está prevista para el miércoles a las 14.45 horas GMT y, según informaron medios locales, se prevé que el mandatario redoble las críticas contra lo que en edición anteriores del foro tildó de "virus mental de la ideología woke" y vuelva a hacer una fuerte defensa de las ideas del ultraliberalismo económico y cultural.

El año pasado el presidente argentino afirmó que “la ideología de género es abuso infantil” y asoció a la homosexualidad con la pedofilia, lo que despertó protestas masivas en Buenos Aires que fueron replicadas en otras ciudades del mundo.

En 2024, Milei también llamó la atención de la prensa mundial al hablar de "la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer", que solo devino en "mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico", además de poner en duda las "ideas nocivas" de quienes "sostienen que los seres humanos dañamos el planeta".

Tras brindar dos entrevistas, el mandatario emprenderá el regreso al país sudamericano el jueves a las 17:00 horas GMT y su arribo a la ciudad de Buenos Aires está previsto para las 6:00 hora local (9:00 horas GMT) del viernes.