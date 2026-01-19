Nicaragua tiene cuatro nuevos días festivos nacionales y ahora suman 14 feriados cada año

Los nuevos feriados nacionales en Nicaragua son el 18 de enero, el 2 de febrero, el 21 de febrero y el 8 de noviembre, según la iniciativa aprobada en la víspera de forma expedita por el Parlamento, controlado por los sandinistas y sus aliados, por orientaciones de los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las nuevas fechas conmemorativas son "en reconocimiento al legado mundial y a la identidad nacional forjada por el poeta universal, héroe nacional y prócer de la independencia cultural de la nación, Rubén Darío (1867-1916), también conocido como "Príncipe de las letras castellanas", nacido un 18 de enero hace 159 años, según el texto.
Mientras el 2 de febrero fue declarado Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, "celebrando la vida y el legado" del fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018).
El 21 de febrero será festivo en homenaje "al máximo referente de la defensa de la soberanía nacional, el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino (1895-1934), cuya gesta constituye el fundamento histórico del (gobernante) Frente Sandinista de Liberación Nacional y la inspiración de la Revolución Popular Sandinista".
Y el 8 de noviembre será feriado en honor al natalicio de Carlos Fonseca Amador (1936-1976), uno de los fundadores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), considerado por los legisladores "síntesis del pensamiento sandinista, edificador del FSLN y padre de la Revolución Popular Sandinista".
En su exposición de motivos, los legisladores explicaron que esa iniciativa tiene como propósito fundamental fortalecer los valores de identidad, soberanía y paz "que definen al pueblo nicaragüense, mediante la incorporación de fechas de trascendental significado histórico y cultural al calendario de feriados nacionales".
Además," se busca la promoción de la unidad familiar y comunitaria, reafirmando los principios de solidaridad y fraternidad, y consolidando la paz como el bien supremo de las y los nicaragüenses", agregaron.
De esa forma, ahora en Nicaragua son feriados nacionales obligatorios con derecho a descanso y salario, los siguientes: primero de enero, 18 de enero, 2 de febrero, 21 de febrero, Jueves y Viernes Santos, primero de mayo (Día Internacional de los Trabajadores), y 30 de mayo (Día de la Madre Nicaragüense).
También el 19 de julio (aniversario de la Revolución Sandinista), 14 de septiembre (Batalla de San Jacinto), 15 de septiembre (Independencia de Centroamérica), 8 de noviembre, 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María) y 25 de diciembre (Navidad).
La nueva ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.