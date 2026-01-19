Observadores de la UA alertan sobre intimidación y arrestos en las elecciones de Uganda

"Si bien la campaña electoral fue relativamente pacífica, comparada con las elecciones de 2021, la misión recibió informaciones de intimidación, arrestos arbitrarios y un uso excesivo de la fuerza, particularmente contra candidatos y seguidores de la oposición, actores de la sociedad civil y periodistas", señalaron en su informe preliminar los observadores.

El expresidente nigeriano Goodluck Jonathan lideró la misión de observación conjunta de la UA, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) de África oriental y el Mercado Común para África Oriental y Austral (COMESA).

"Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos, cañones de agua y, en algunos casos, munición real para dispersar mitines de la oposición, lo que provocó heridos y muertos", añadió el documento, difundido este domingo por la UA.

Aunque en la mayoría de colegios observados "los votantes pudieron emitir su voto en un ambiente tranquilo", la misión panafricana destacó "las restricciones sobre la sociedad civil para operar" y el "sesgo" de los medios de comunicación, que hizo que los partidos de la oposición recibieran una cobertura "mínima", mientras varios periodistas resultaron heridos en disturbios y manifestaciones.

Los observadores también lamentaron que el bloqueo de internet impuesto por las autoridades entre el martes y el domingo "afectó el derecho de los ciudadanos a acceder a la información" y "vulneró la libertad de expresión" de la población.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en una jornada marcada por los retrasos causados por problemas técnicos.

Según los resultados anunciados el sábado por la Comisión Electoral (EC, en inglés), Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, ganó los comicios para un séptimo mandato con un 71,65 % de los votos.

Su principal rival, el cantante y líder opositor Bobi Wine (cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi), de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 %, si bien el político rechazó los resultados ya antes de que se anunciaran.

Wine permanece en paradero desconocido después de denunciar que su residencia a las afueras de la capital, Kampala, fue asaltada la noche del viernes en una redada de la Policía y el Ejército, algo que éstos han negado.

El cantante denunció que militares mataron la noche del jueves a diez seguidores de su partido en la casa de uno de sus diputados en Butambala (centro) y más tarde lamentó la muerte al menos de otras once personas en diferentes partes del país, lo que sumaría al menos 21.

Por su lado, el Grupo de Solidaridad Panafricana, una coalición de más de setenta ONG africanas, cifró el viernes en unos cincuenta el número total de muertos en la jornada electoral, unos datos que EFE no pudo verificar de manera independiente.