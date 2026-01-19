OCDE: La IA, una trampa para aprender si sólo se utiliza para llegar a los resultados

En un informe publicado este lunes sobre el uso de la IA generativa en la educación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte de que esas herramientas ofrecen respuestas directas que aunque mejoran el rendimiento pueden reducir el compromiso activo de los estudiantes.

Es decir, que cuando se convierte en un simple atajo para esos resultados el estudiante deja de hacer un esfuerzo cognitivo que debilita las habilidades en las que se sustenta el aprendizaje profundo.

Un experimento realizado en Turquía puso en evidencia que utilizar la IA (en concreto GPT-4) mejoró el rendimiento a corto plazo (un 48 % con una interfaz estándar y un 127 % con una versión de tutoría diseñada para el aprendizaje), pero ese rendimiento cayó un 17 % cuando se les impidió el acceso.

La lectura que se hizo de ese trabajo de campo es que esa tecnología corre el riesgo de perjudicar el aprendizaje a menos que se haya concebido de forma precisa para la adquisición de habilidades.

También que para integrar esta herramienta de forma más eficiente, lo que conviene es que los profesores fomenten la autonomía de los alumnos y pongan el acento en los procesos de aprendizaje (el pensamiento y la reflexión) en lugar de centrarse en los resultados.

Una de las grandes aportaciones de la IA generativa es que frente a otros sistemas de tutoría más rígidos, permite mantener conversaciones más flexibles y personalizadas, lo que significa adaptar las explicaciones y el lenguaje a las necesidades individuales.

De hecho, algunos de esos tutores utilizan métodos como los interrogatorios socráticos para desarrollar el pensamiento crítico y la reflexión.

También puede contribuir a estimular la creatividad pero a condición de utilizarla como instrumento para la exploración y de la reflexión. Porque cuando se limita a generar contenido instantáneo, eso acaba menguando la creatividad porque reduce el pensamiento original.

Para los profesores, la IA generativa ofrece la promesa de mejorar su productividad al modificar de forma drástica la forma en que trabajan.

Les permite escribir resúmenes rápidamente, diseñar ejercicios e incluso apoyar las acciones de tutoría en tiempo real. Para ellos el riesgo es también que una dependencia excesiva les conduzca a una pérdida de habilidades y de experiencia.

La OCDE pide igualmente que se haga una evaluación cuidadosa el reemplazo de algunas tareas para evitar la pérdida de interacciones entre alumnos y profesores. Se trata de complementar de la mejor manera posible la intervención y el juicio humano con la eficiencia de las máquinas.

A ese respecto, el ideal sería "el compromiso colaborativo" en el que los docentes y la IA trabajan juntos de forma crítica, con un ajuste mutuo de los resultados.

Un problema identificado por los autores del estudio es que la mayoría de la IA generativas han sido concebidas para un uso general y eso significa que no están en línea con los programas de estudio.

Por eso algunos se pronuncian en favor de la elaboración de herramientas creadas específicamente para la educación, y en especial con la implicación de profesores y estudiantes de forma que sean los educadores los que tengan el control sobre el comportamiento de las máquinas y la forma en que los estudiantes interactúan con ellas.

La IA generativa proporciona entre otras cosas materiales de enseñanza y análisis para un diálogo efectivo en el aula, pero la OCDE hace hincapié en que más allá de todo eso, la motivación, las relaciones y el aprendizaje socioemocional siguen siendo responsabilidad de las personas implicadas.

Más allá de las acciones puramente educativas, esta tecnología está transformando tareas administrativas de las instituciones, por ejemplo para la gestión de admisiones, orientación profesional o análisis de planes de estudios, que pueden ser más rápidas y precisas.