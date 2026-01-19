ONU: las ejecuciones aumentaron en 2025, por su amplio uso en países como Irán o A.Saudí

En un comunicado, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por el alto comisionado Volker Türk, también reportó la mayor cifra de ejecuciones en Estados Unidos en 16 años (47), mientras que hubo 24 en Somalia o 17 en Singapur.

También recordó que en China y Corea del Norte las cifras de aplicación de la pena de muerte se mantienen en secreto, lo que dificulta la recopilación de datos globales.

Pese a esa falta parcial de datos, Türk consideró que el mundo sufre un "alarmante incremento" en el uso de la pena capital, también contra menores o acusados por delitos que no están en la categoría de más graves según el derecho internacional, como los de narcotráfico.

Casi la mitad de las ejecuciones confirmadas en Irán castigaron ese tipo de delitos relacionados con estupefacientes, en un país donde, señaló Türk, "la escala y frecuencia de las penas de muerte apunta a un uso sistemático de esta como una herramienta estatal de intimidación".

En el reino saudí hasta un 78 % de las ejecuciones confirmadas en 2025 estuvieron ligadas al narcotráfico, después de que las autoridades reanudaran en 2022 la aplicación de la pena capital a este tipo de delitos, recordó la oficina del alto comisionado, señalando que en al menos dos casos los ajusticiados eran menores de edad en el momento de cometer la ofensa.

El comunicado también expresó su preocupación por la extensión del uso del gas asfixiante -lo que podría constituir un caso de tortura o maltrato- como método de ejecución en Estados Unidos, o la celebración de ajusticiamientos públicos en estadios de Afganistán, con al menos cuatro casos confirmados en 2025.

Türk también advirtió sobre la iniciativa legislativa actualmente en curso en Israel para expandir el uso de la pena de muerte, que según el austriaco incluiría ordenamientos "que se aplicarían exclusivamente a palestinos", en otra clara violación del derecho internacional y humanitario.

El alto comisionado destacó por otro lado algunos pasos dados hacia la reducción del uso de la pena capital en países como Vietnam, Pakistán o Zimbabue, donde el pasado año sus ordenamientos jurídicos redujeron el número de delitos en los que ésta sería aplicable.

También son esperanzadores los pasos dados en Kenia, donde ha comenzado un proceso legislativo para revisar el uso de la pena de muerte, o en Malasia, país en el que los cambios en el proceso de apelación han ayudado a reducir en más de un millar los reos en riesgo de ejecución.

La pena de muerte "no es una herramienta efectiva para el control del crimen, y puede conducir a la ejecución de inocentes", resumió Türk, quien subrayó que es a menudo aplicada de forma "arbitraria y discriminatoria, violando los principios fundamentales de igualdad ante la ley".