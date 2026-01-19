Oxfam: Aumento de riqueza de superricos en Latinoamérica pone en riesgo la democracia

“Mientras la riqueza de los milmillonarios ha crecido en promedio un poco más de 491 miles de dólares al día, un trabajador con salario mínimo necesitaría 102 años para alcanzar esa misma fortuna", advirtió la directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, Gloria García-Parra.

Y agregó que "este desequilibrio perpetúa élites que compran influencia política y reproducen la desigualdad por generaciones, condicionando decisiones de políticas públicas y limitando los recursos que podrían destinarse en beneficio de las mayorías".

El informe de Oxfam 'Riqueza sin control, democracia en riesgo: ¿por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal?', hecho público con ocasión del Foro Davos que comenzó hoy en la ciudad suiza del mismo nombre, señala que la región registra un récord de 109 milmillonarios (14 más que a fines de 2024), con una riqueza conjunta de casi 622.000 millones de dólares, casi equivalente al PIB combinado de Chile y Perú.

En concreto, desde el año 2000, esta riqueza ha aumentado en "un sorprendente 443 %" y "tan sólo en el último año, creció un 39 %, 16 veces más rápido que la economía regional".

Además, a día de hoy "el 53,8 % de los superricos de la región heredaron total o parcialmente su fortuna, muy por encima del 37,3 % mundial".

Así, solo cinco países de la región "aplican impuestos al patrimonio neto y apenas nueve gravan herencias o donaciones", un "vacío fiscal (que) refuerza la concentración simultánea de poder económico y político, en una especie de dinastías de ultrarricos, que se perpetúan de generación en generación, debilitando la capacidad redistributiva del Estado y perpetuando un modelo de desigualdad heredada".

El informe apunta que "no es casualidad" que el 65 % del patrimonio de los milmillonarios en Latinoamérica y el Caribe esté "en sectores estratégicos como finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación y energía, sectores altamente desregulados y en los que la cercanía al poder es clave".

Además, según Oxfam, entre 2000 y 2025, al menos 16 presidentes en 11 países de Latinoamérica llegaron al poder tras dirigir grandes empresas.

"Cuando la riqueza compra influencia política, la democracia deja de ser representativa y se convierte en privilegio de unos pocos. No es solo un problema económico: es una amenaza directa a los derechos y a la voz de las mayorías", añade García-Parra.

Ante ello, Oxfam insta a los Gobiernos a priorizar la implementación de "planes nacionales para reducir la desigualdad, con metas claras y seguimiento" y "gravar la riqueza y las herencias del 1 % más rico para limitar el poder de los superricos".

Así como "regular la influencia política y mediática de las élites, garantizando independencia y transparencia" y "proteger las libertades democráticas y fortalecer la participación ciudadana".

"Que el poder económico decida nuestro futuro no es aceptable. Los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen la responsabilidad ineludible de actuar para reducir la desigualdad y frenar la amenaza que la concentración extrema de riqueza representa para la democracia”, concluye García-Parra.