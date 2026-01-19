Países árabes se solidarizan con España por el trágico accidente ferroviario en Córdoba

"Egipto afirma su solidaridad total con España en esta dolorosa circunstancia, expresando sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas y deseando la rápida recuperación a los heridos", dijo el Ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado.

Por su parte, Exteriores de Baréin también expresó su "simpatía" y "solidaridad" con España "por el accidente de tren", que se produjo el domingo por la noche cerca de la localidad cordobesa de Adamuz, cuando un tren de alta velocidad descarriló y colisionó con otro convoy, según las primeras informaciones.

En la misma línea, el Ministerio de Exteriores de Kuwait también se solidarizó "con el Reino de España amigo" tras el "trágico accidente de colisión de dos trenes", mientras que deseó una rápida recuperación a los heridos.

El portavoz de Exteriores de Jordania, Fouad Majali, ya expresó sus condolencias anteriormente y calificó el suceso de "doloroso incidente", mientras recordó los "fuertes lazos de amistad y apoyo mutuo entre ambos países".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes desde el lugar donde se produjo la tragedia ferroviaria que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente, que causó al menos 39 fallecidos y más de 100 heridos.