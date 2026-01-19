Powell asistirá a la audiencia del Supremo por el despido de Trump a gobernadora de la Fed

El Alto Tribunal estudia si Trump puede destituir a Cook, a quien a despidió a finales de agosto alegando su implicación en un posible fraude hipotecario.

La Corte Suprema permitió a la gobernadora el pasado octubre permanecer en su puesto hasta que tomara una decisión sobre los poderes del mandatario.

El gesto de apoyo del presidente del banco central se produce en medio de la investigación federal que ha iniciado el Departamento de Justicia en su contra por su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

Esta investigación se enmarca dentro de la presión a la que Trump ha sometido a Powell, cuyo mandato acaba en mayo, desde su regreso a la Casa Blanca, tras criticarlo e insultarlo públicamente en múltiples ocasiones por no rebajar los tipos de interés al ritmo que él quiere.

En un intento de conseguir bajadas al ritmo que él considera oportuno, el mandatario ha lanzado una ofensiva contra el banco central para intentar deshacerse de quienes se le oponen y asegurarse que la Fed está liderada por quienes comparten su visión.

Uno de los elementos de esta campaña de presión es el despido de Cook.

A pesar de las acusaciones de fraude de la Casa Blanca, Cook no ha sido acusada formalmente de ningún delito.

No obstante, Trump ha insistido en que estas acusaciones constituyen por sí solas un motivo suficiente para destituir a Cook, nombrada para el cargo en 2022 por el entonces presidente estadounidense, Joe Biden.

Si el Supremo falla a favor del mandatario, sería la primera vez en los 111 años de historia de la Fed que un presidente destituye a un miembro de la Junta de Gobernadores de la entidad.

La presencia de Powell en la vista pone de manifiesto que el caso va más allá del cese de Cook y supone una prueba de los poderes de Trump sobre la Fed.