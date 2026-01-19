Príncipe Enrique llega al juicio contra la editora del Mail por caso de escuchas ilegales

El duque de Sussex, que reside en Estados Unidos, entró a pie al edificio de la corte, en el centro de Londres, donde le esperaban decenas de periodistas, en un caso muy mediático en el Reino Unido.

Los demandantes, entre ellos también la actriz Sadie Frost, acusan a los periódicos de ANL -'Daily Mail', el 'Mail on Sunday' y 'MailOnline' de prácticas ilegales de obtención de información que se prolongaron en el tiempo y vulneraron su derecho a la privacidad.

Sostienen que periodistas y colaboradores del grupo recurrieron a métodos ilícitos como interceptación de mensajes de voz, colocación de dispositivos de escucha, engaño para acceder a registros privados —lo que se conoce como 'blagging'— y el uso de investigadores privados para obtener información personal.

Associated Newspapers rechaza las acusaciones y asegura que su periodismo ha sido siempre legal.

Además del príncipe Enrique -que se prevé que declare el jueves-, entre los demandantes figuran el cantante Elton John y su marido David Furnish, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, Doreen Lawrence —madre del joven negro Stephen Lawrence, asesinado por motivos racistas— y el exdiputado liberal demócrata Simon Hughes.