Putin no tiene previsto de momento conversar con presidenta venezolana en funciones

"De momento Putin no tiene esto (conversar con la presidenta venezolana) en sus planes para los próximos días, pero en caso de necesidad, esto puede ser organizado, sin lugar a dudas", aseveró en su rueda de prensa telefónica diaria.

No obstante, indicó que las autoridades rusas están "en contacto permanente con la señora presidenta a través de los canales diplomáticos".

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el pasado 5 de enero como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

A pesar de la estrecha alianza entre Moscú y Caracas, Rusia ha evitado condenar abiertamente la captura de Maduro, al que el presidente ruso, Vladímir Putin recibió en el Kremlin en mayo pasado.

