Retirada la invitación al enviado de Trump para Groenlandia a una carrera de trineos

"La compañía de turismo que había invitado al gobernador Jeff Landry de Estados Unidos ha retirado unilateralmente su invitación", informó la organización Kalaallit Nunaanni Qimussertartut Kattuffiat (KNQK), que organiza la carrera.

"Esto es tranquilizador para KNQK y tomamos nota de ello", agregó el breve comunicado difundido en redes sociales.

La semana pasada había trascendido que un empresario del sector del turismo había invitado a Landry a asistir a la carrera de trineos tirados por perros conocida como Avannaata Qimussersua, que tendrá lugar el próximo 28 de marzo.

Los organizadores reaccionaron criticando la invitación, que calificaron de inapropiada en vista de la situación política actual, en la que la administración Trump ha remachado su intención de hacerse con el territorio autónomo del Reino de Dinamarca "por las buenas o por las malas".

"Al Consejo de KNQK le parece inaceptable que se ejerza presión política desde fuera y por lo tanto considera totalmente inapropiada la participación de actores políticos extranjeros en Avannaata Qimussersua".

Landry anunció el viernes en una entrevista con la cadena Fox News que viajaría a Groenlandia en marzo y la diputada del Parlamento groenlandés Aaja Chemnitz confirmó que iba a asistir a la carrera de trineos y que es una noticia conocida desde hace tiempo por las autoridades del territorio autónomo.

Ya el año pasado la participación estadounidense en la carrera -que recibía apoyo financiero de del consulado del país norteamericano en Nuuk- fue foco de atención, al estar previsto que acudiera la esposa del vicepresidente estadounidense JD Vance, Usha Vance, aunque al final terminó suspendiendo los planes.