Rusia derriba 92 drones ucranianos sobre seis regiones rusas

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 92 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando castrense ruso.

El mayor número de drones fue derribado sobre la región fronteriza de Bélgorod (31), seguida de Sarátov (29) y Voronezh (25).

Un número considerablemente menor fue derribado sobre las regiones de Briansk (3), Tambov (3) y Kursk (1).

El gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev, confirmó en horas de la mañana el derribo de al menos 24 drones ucranianos sobre esta región.

"La pasada noche las defensas antiaéreas rusas detectaron y aniquilaron 24 artefactos aéreos sobre cuatro distritos y un municipio de la región de Voronezh", escribió en Telegram, donde señaló que estos no causaron víctimas ni daños materiales.

Ucrania sigue priorizando los ataques contra las refinerías y los depósitos de combustible rusos con el fin de reducir los suministros con destino a la maquinaria de guerra del Kremlin.

Rusia responde con masivos ataques contra el sistema energético ucraniano que han dejado a miles de ucranianos sin calefacción en medio del invierno, con temperaturas de hasta 17 grados bajo cero.