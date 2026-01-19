Tres cardenales de EEUU critican la política exterior de Trump con Venezuela y Groenlandia

El cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago; el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington; y el cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R., arzobispo de Newark, abogaron en un comunicado conjunto, que menciona a Venezuela, Ucrania y Groenlandia, por una "política exterior genuinamente moral" para su país.

"Renunciamos a la guerra como instrumento para intereses nacionales estrechos y proclamamos que la acción militar debe considerarse solo como un último recurso en situaciones extremas, no como un instrumento normal de la política nacional", afirmaron.

El cardenal McElroy aseguró que la deriva a la que la Administración de Trump ha dirigido las relaciones exteriores ignora "la solidaridad entre las naciones y la dignidad de la persona humana" y provoca un "inmenso sufrimiento en el mundo y un ataque catastrófico a la paz".

Los cardenales, tres de las voces católicas más influyentes de EE.UU. y considerados aliados cercanos del Papa León XIV en su enfoque social, aseguraron que su país se sumió "en el debate más profundo y candente sobre los fundamentos morales de sus acciones desde el final de la Guerra Fría".

"Los acontecimientos en Venezuela, Ucrania y Groenlandia han planteado cuestiones básicas sobre el uso de la fuerza militar y el significado de la paz", apuntaron.

Los líderes católicos lamentaron que "los derechos soberanos de las naciones a la autodeterminación parecen demasiado frágiles" y alertaron de que "la construcción de una paz justa y sostenible" se está "reduciendo a categorías partidistas que fomentan la polarización y las políticas destructivas".

"No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se toman decisiones que condenan a millones de personas a vivir atrapadas permanentemente al margen de la existencia", comentó el cardenal Cupich.

"El debate de nuestra nación sobre los fundamentos morales de la política estadounidense se ve afectado por la polarización, el partidismo y los intereses económicos y sociales estrechos. El papa León nos ha dado el prisma a través del cual elevarlo a un nivel mucho más alto", concluyeron.