Tribunal colombiano condena a 40 años de prisión a exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

Según la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayuu, adscrito al Bloque Norte de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ejecutaron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia basada en género y otras conductas ilícitas siguiendo lineamientos definidos por los cabecillas del grupo, entre ellos Mancuso.

Mancuso, quien fue uno de los principales jefes de las AUC antes de su desmovilización en 2006, comandó la organización paramilitar en el norte del país durante el conflicto armado y fue extraditado a Estados Unidos en 2008, desde donde cumplió una condena de 15 años por narcotráfico.

"Se le atribuye la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en Uribia (La Guajira)", señaló la Fiscalía, y agregó que en ese ataque "varios indígenas wayuu fueron golpeados y maltratados durante cuatro horas y les destruyeron y hurtaron artículos simbólicos de su cultura como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas".

Además, el alto tribunal responsabilizó al grupo comandado por Mancuso del homicidio de dos indígenas el 17 de marzo de 2002 en el asentamiento Kepischon, igualmente en Uribia.

De acuerdo con el ente investigador, el Frente Contrainsurgencia Wayuu de las AUC fue creado en marzo de 2002, llegó a contar con unos 150 integrantes y permitió a las AUC, extender su accionar armado a zonas de La Guajira, en áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Por estos hechos, Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, a una multa equivalente a unos 14 millones de dólares y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo, aunque podrá cumplir una pena alternativa de hasta ocho años de cárcel si acata los compromisos de verdad, reparación y no repetición previstos en la Ley de Justicia y Paz.

El exjefe paramilitar regresó a Colombia en febrero del año pasado tras cumplir la condena de 15 años en Estados Unidos, con el fin de responder ante la justicia transicional por los crímenes cometidos durante su jefatura de las AUC.

Su situación ha cobrado especial relevancia en el debate público luego de que, en noviembre de 2024, el Gobierno del presidente Gustavo Petro lo designara como gestor de paz junto a otros exjefes paramilitares, una figura que les permite actuar como facilitadores en procesos de desmovilización y sometimiento de grupos armados, sin que ello implique beneficios judiciales.

Sin embargo, la designación fue demandada ante el Consejo de Estado por la Defensoría del Pueblo, que cuestionó la falta de controles y de participación de las víctimas, y advirtió que otorgar un rol institucional a responsables de crímenes de lesa humanidad puede afectar la confianza en el Estado como garante de los derechos humanos.