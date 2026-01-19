Trump también invita al líder bielorruso a formar parte de la Junta de la Paz para Gaza

"La parte bielorrusa ha recibido un mensaje personal del presidente de Estados Unidos dirigido al presidente, donde le propone que Bielorrusia se convierta en uno de los fundadores de la Junta de la Paz", comunicó el Ministerio de Exteriores bielorruso en su página web.

Las autoridades bielorrusas alabaron la propuesta, que consideran que servirá para "construir una paz duradera" e informaron de que Lukashenko la recibió positivamente.

"Estamos dispuestos a participar en las actividades de la Junta de la Paz, teniendo en cuenta que esta organización amplíe su alcance y competencias mucho más allá del mandato propuesto en la iniciativa", afirmaron.

De este modo, confían en que este organismo se extienda a resolver otros conflictos internacionales y "contribuirá a construir una nueva arquitectura de seguridad".

Desde mediados de 2025 Lukashenko y Trump han tomado medidas para normalizar las relaciones entre ambos países, lo que incluyó en el caso de Minsk la liberación de cientos de presos, entre ellos varios líderes opositores.

Por otro lado, Rusia y Kazajistán también confirmaron este lunes que recibieron las mismas invitaciones.

Según se anunció, la Junta estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.