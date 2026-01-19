Última hora del accidente de trenes en España: 40 muertos y 39 hospitalizados

El siniestro se produjo cuando un tren de la empresa Iryo, que circulaba entre Málaga y Madrid, descarriló e impactó contra un tren Alvia de la compañía Renfe, que viajaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva.

Los últimos datos del accidente, recopilados a las dos de la madrugada de hoy martes, son los siguientes:

- Hay al menos 40 fallecidos y 39 heridos ingresados en hospitales, de los que 13 -uno de ellos menor de edad- están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La vida de los heridos ingresados en la UCI no corre peligro, de acuerdo con Juanma Moreno, presidente de la Junta (Gobierno) de Andalucía (región en la que se encuentra Adamuz). Las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.

- La cifra de fallecidos no es definitiva, porque todavía se trabaja para localizar posibles cadáveres en dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros tras el impacto. La Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) participan en la búsqueda de personas.

- Según la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 122 personas, 117 adultos y 5 niños, de los que hasta las 22:00 horas de este lunes seguían ingresadas 39 personas, 35 de ellos adultos y 4 niños.

- El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 personas fallecidas y los forenses han realizado 23 autopsias. Por otra parte, se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones, pero se ha comprobado que había tres denuncias sobre la desaparición de una misma persona.

- Comienzan a conocerse algunas identidades de víctimas mortales, como el periodista onubense Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, un policía nacional destinado en la Brigada de Extranjería de Madrid o los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría (Huelva), a la que pertenecía una niña de 6 años que durante toda la noche fue custodiada por una guardia civil tras ser rescatada ilesa.

- Fidel Sáez, que ha perdido a su madre en el accidente del Alvia, un tren en el que también viajaban sus dos hijos, su hermano y un sobrino que siguen hospitalizados, ha hecho esta noche un llamamiento a "decir más te quiero" a la familia, porque "la vida en cualquier momento se va".

- Los equipos técnicos y de rescate desplazados al accidente continúan esta noche con sus trabajos en el lugar del siniestro, en el que se va a instalar una gran grúa para levantar los vagones del Alvia.

- El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, espera que a lo largo de esta noche o en la mañana del martes las grúas encargadas de levantar los vagones del Alvia siniestrado puedan estar desplegadas.

- Para agilizar las labores de identificación, la Guardia Civil ha habilitado puntos de recogida de ADN en Madrid, Córdoba, Sevilla, Huelva y Granada de los familiares directos de las víctimas. Para los levantamientos de cadáver y las autopsias se han movilizado forenses de seis provincias, mientras que hay un amplio despliegue de psicólogos para atender a los familiares de las víctimas.

- Los trabajos son de gran complejidad dado que, en palabras del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, esos dos vagones han quedado "prácticamente desintegrados". Según Juanma Moreno, algunos de esos vagones "son un amasijo de hierros".

- La Guardia Civil ya recaba indicios clave tanto para identificación de los cadáveres como para esclarecer las causas del siniestro que tardarán en conocerse. Un juzgado de Montoro (Córdoba) se ha hecho cargo de las diligencias y el Ministerio de Justicia ya ha avanzado que autorizará los refuerzos que necesite.

- La investigación por el accidente ferroviario apunta a la rotura de un tramo de la vía, que puede ser "causa o consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alviadel, según Óscar Puente.

- La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el organismo independiente aunque adscrito a Transportes que investiga el accidente, ha solicitado a la entidad administradora de las infraestructuras ferroviarias, Adif, el registro de circulaciones por Adamuz de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro.

- La CIAF ha determinado que, además de inspeccionar la rodadura del tren Iryo en un taller, también se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio. La investigación también extraerá los datos de los registradores jurídicos (las cajas 'negras') de ambos trenes y se trasladarán a las dependencias de la CIAF en Madrid para que se trasladen posteriormente a un laboratorio.

- El presidente de Renfe ha alejado la posibilidad de que se trate de un fallo humano o de un exceso de velocidad. Un problema en el tren o en la vía son las hipótesis principales

- Mientras, el máximo responsable de la operadora italiana Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado de "raro" y "extraño" el siniestro. "LLevo 32 años en transporte y nunca habíamos tenido un accidente con víctimas; es horrible, es un drama", ha lamentado.

- Las primeras investigaciones determinan que los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron e invadieron la vía paralela, lo que produjo la colisión con el tren Alvia, que circulaba en sentido contrario. Solo pasaron 20 segundos.

- El tren de Iryo que descarriló había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía. Tanto ese tren -el ETR 1000- como el Alvia -el S 120 de Renfe- son, aunque con características distintas, dos modelos punteros en el mercado.

- El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tardará varias semanas en recuperarse en su totalidad. Óscar Puente ha asegurado que el "horizonte" para reanudarlo de forma completa es de "en torno al 2 de febrero".

- Renfe ha activado un plan alternativo de transporte operativo desde este martes que permitirá operar servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizará en autobús, evitando así pasar por el lugar del accidente.

- Iberia ha programado, desde este martes y hasta el viernes, un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga, que aumentarán su capacidad en 728 asientos adicionales, 364 en cada ruta, mientras que Air Europa ofrecerá 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga, también hasta el viernes.