Un terremoto de magnitud 5,1 sacude suroeste de China sin reportes iniciales de víctimas

El seísmo tuvo lugar a las 19:32 hora local (11:32 GMT) y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el informe oficial.

El epicentro fue localizado en las coordenadas 27,01 grados de latitud norte y 103,41 grados de longitud este.

Usuarios en redes sociales de ciudades cercanas como Kunming, capital provincial, o Leshan, en la vecina provincia de Sichuan, señalaron haber sentido el temblor.

La zona suroccidental de China es una de las más activas sísmicamente del país debido a la fricción entre las placas tectónicas de Asia y la India, y registra con frecuencia movimientos de magnitud media.

En junio pasado, otro terremoto de magnitud 5 en la provincia de Yunnan dejó cerca de 6.000 personas afectadas y daños en viviendas, aunque sin víctimas mortales.