Una mujer es asesinada en El Salvador por su pareja, que no será procesado por feminicidio

El hecho sucedió en la localidad de Santa Ana, en el occidente del país, y la "víctima fue asfixiada por su pareja", un hombre de 43 años, indicó la PNC en X.

Según la entidad policial, el hombre "en un primer momento informó que la víctima estaba mal de salud, pero cuando los médicos verificaron ya estaba fallecida". La Policía añadió que "será procesado por homicidio".

Al menos 24 feminicidios se registraron en El Salvador entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, doce de ellos cometidos por parejas o exparejas de las víctimas y ocho-del total- cometidos con arma blanca, según datos recopilados por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

En El Salvador, las autoridades no catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios y no brindan estadísticas sobre este tipo de muertes.

Además, las instituciones salvadoreñas han puesto bajo secreto o niegan el acceso a datos de violencia, incluida la información sobre muertes violentas de mujeres.

A lo largo de 2024, organizaciones de mujeres contabilizaron 38 feminicidios en El Salvador. Agosto fue el mes más violento con ocho asesinatos.

Del total de casos, el 52 % fue cometido por las parejas o exparejas de las víctimas.

La organización Ormusa ha alertado en diferentes ocasiones sobre la persistencia de la violencia de género en El Salvador, a pesar de la implementación en el país centroamericano de un régimen de excepción con el que, de acuerdo con autoridades de Seguridad, los homicidios han disminuido considerablemente.

No obstante, organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos denuncian que esta medida no ha contribuido a disminuir la violencia contra las mujeres y, en contraposición, los feminicidios contra ellas en sus círculos de confianza se han elevado, según alertaron.