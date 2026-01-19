Zelenski advierte que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala y pide estar alerta

"En los próximos días tenemos que estar extemadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo", dijo Zelenski según la agencia Ukrinform.

"Por favor, atended todas las alertas aéreas, cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población", agregó.

Zelenski señaló que ha recibido los informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que advirtieron sobre posibles actos de sabotaje así como de ataques a personalidades ucranianas.

Además, dijo haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa.

