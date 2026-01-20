Al menos 42 muertos, 25 ya identificados, en el accidente de trenes de España

Esto es lo que se sabe del accidente hasta el momento.

- La cifra de fallecidos ha aumentado hasta 42, seis de ellos en el tren Iryo y 36 en el tren Alvia. Del total, 25 han sido ya plenamente identificados, en todos los casos a través de las huellas dactilares.

- Los efectivos de rescate han recuperado sobre las 16:00 horas (15:00 GMT) de este martes tres cadáveres que ya estaban localizados en el tren Alvia siniestrado, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

- Poco después, los servicios de emergencia que actúan en la zona han encontrado otro cadáver en el mismo tren.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Durante esta tarde, los equipos forenses han realizado las autopsias correspondientes a estos cuatro fallecidos. Desde el domingo y hasta hoy a las ocho de la tarde se han realizado un total de 42 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Han sido denunciadas 45 desapariciones -dos más-, muchas de las cuales se resolverán previsiblemente a medida que se incremente el número de identificaciones.

- Un total de 37 personas continúan ingresadas, de las que 33 son adultos y cuatro niños. Nueve están en la UCI. La cifra de altas ha ascendido a 86 tras registrarse tres nuevas salidas hospitalarias.

- De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 123 personas, 118 adultos y cinco niños.

- La investigación del accidente se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo (en la ruta Málaga-Madrid), al tiempo que se analizarán el tráfico de otros convoyes que pasaron por el mismo punto en los dos días anteriores.

- El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje.

- Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente, por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia (que cubría la ruta Madrid-Huelva) y levantar los coches destrozados.

- Poco después del mediodía, en la primera jornada de luto oficial, los reyes han llegado a la zona del descarrilamiento y han podido conocer de primera mano los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados.

- En declaraciones a los periodistas a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba, que ha concentrado el grueso de los heridos en el accidente, Felipe VI ha manifestado que han querido visitar a los afectados para "apoyarles y darles cariño" desde "el máximo respeto" y con la "voluntad de transmitirles el cariño de todo el país".