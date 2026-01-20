Al menos doce cadáveres descubiertos en el este de la RDC, atribuidos al grupo rebelde M23

“Estos civiles fueron asesinados por elementos de las AFC/M23 antes de irse el fin de semana pasado (de la ciudad de Uvira). Varios cadáveres ya se están descomponiendo. Hasta ahora hemos contabilizado doce”, declaró a EFE el coordinador nacional de la sociedad civil, Serge Kigwati,

Los cuerpos fueron encontrados a 120 kilómetros de la ciudad de Bukavu, en la provincia de Kivu del Sur, donde la situación de seguridad se deterioró drásticamente durante la ocupación de Uvira por los rebeldes del M23, que cuentan con apoyo de Ruanda, según informes de la ONU y de países occidentales.

Kigwati añadió que los rebeldes liberaron a “bandidos armados” que permanecen entre la población, lo que aumenta el riesgo de inseguridad en la ciudad.

“Esperamos que con el regreso de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y los Wazalendo, la seguridad vuelva a Uvira, porque estuvimos muy expuestos”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde que las FARDC y los Wazalendo retomaron el control de la zona, han realizado redadas en las comunas de Kalundu, Mulungwe y Kavimvira.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el alcalde de Uvira, Kifara Kapenda, dijo a EFE que continúan trabajando en la zona y estimó que el número de víctimas “seguramente será mayor”.

El Ejército de la RDC y sus milicias aliadas entraron el domingo pasado en la ciudad, que fue sede del gobierno designado por Kinsasa en la provincia de Kivu del Sur tras la caída de Bukavu, capital provincial, a manos del M23 en febrero de 2025.

La toma de Uvira ocurrió días después de que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el 4 de diciembre pasado en Washington un acuerdo de paz bajo el auspicio de EE.UU. en un acto que contó con la presencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, el gobernador de Kivu del Sur, Jacques Parussi, declaró a EFE que la retirada de los rebeldes es "hipócrita" porque "han adoptado estrategias para mantenerse en la ciudad (...) escondiéndose entre la población y refugiándose en las montañas que dominan Uvira", mientras disparan para asustar a los habitantes, algo que EFE no pudo verificar de manera independiente.

Tras la firma del acuerdo de paz, tanto la RDC como Ruanda se han acusado mutuamente de violar los compromisos de cese al fuego y, a pesar del anuncio de retirada del M23 en diciembre, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó de que los combates continuaron en la zona.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).