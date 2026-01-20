Boro, el perro desaparecido en el accidente de trenes de España al que piden poder salvar

El presidente de Pacma, Javier Luna, explicó este martes en un comunicado que el perro viajaba con su familia en uno de los vagones descarrilados del tren de la compañía Iryo.

Los últimos vagones de ese tren, que partió el domingo de Málaga (sur de España) con destino a Madrid, descarrilaron y otro tren Alvia que había salido de Madrid hacia Huelva (suroeste) impactó con ellos.

Según Luna, Boro ha sido visto con vida y deambula cerca de la zona del siniestro, en "un entorno de alto riesgo tanto para su integridad como para la seguridad general".

Su familia lo busca "sin descanso por los límites de la zona perimetrada mientras uno de sus miembros permanece aún ingresado" en una unidad hospitalaria de cuidados intensivos (UCI).

Pacma advirtió de que la falta de autorización para el acceso de rescatistas especializados impide "una intervención que podría ser decisiva para salvar la vida del animal y evitar una tragedia añadida".

Por ello, el partido animalista solicitó formalmente que la Guardia Civil, uno de los cuerpos policiales españoles, permita el acceso urgente al entorno cercano al accidente de un equipo profesional de rescate animal, junto a un rescatista especializado, para proceder a la localización, captura segura y rescate de Boro utilizando medios técnicos adecuados.