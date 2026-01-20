Budánov expresa en Davos optimismo sobre las negociaciones de paz

“Le guste o no a la gente, hay movimientos”, dijo en un panel sobre las perspectivas de paz en su país el exjefe de la inteligencia militar ucraniana, que reivindicó los esfuerzos para poner fin al conflicto que están haciendo tanto Ucrania como EE.UU. y dijo que el éxito de las conversaciones de paz depende ahora de Rusia.

En una de sus primeras intervenciones públicas desde que el pasado 2 de enero fuera nombrado jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Budánov reaccionó a los comentarios de otros panelistas que exigían que no se decida “nada sobre Ucrania sin Ucrania” recordando que él mismo y otros emisarios de Kiev están en contacto constante con EE.UU.

“Yo vengo de Miami”, dijo el exjefe del espionaje militar ucraniano, en referencia al viaje que hizo la semana pasada a EE.UU. con otros enviados de Zelenski para seguir negociando con los mediadores con Rusia designados por el presidente Donald Trump las condiciones para poner fin a la guerra y las garantías económicas y de seguridad que pueda recibir Ucrania una vez se firme un acuerdo de paz.

“Este proceso, gracias a Dios, no se está dando sin nosotros”, remachó Budánov, que que dijo que las negociaciones “quieren silencio” y perfil bajo y reconoció que será necesario llegar a un acuerdo con Rusia al no ser posible para Ucrania expulsar militarmente a las fuerzas del Kremlin de su territorio.

Budánov también pidió unidad entre EE.UU. y el resto de países de la OTAN para que los socios de Kiev puedan seguir apoyando a Ucrania con la mayor eficacia posible.

Junto a Budánov -que es de momento el representante ucraniano de perfil más alto presente en la edición del Foro de Davos que empezó el lunes- participaron en el panel las ministras de Exteriores de Finlandia y Canadá, Elina Valtonen y Anita Anand.

Valtonen reprochó a Moscú que no haya hecho concesiones para que pueda conseguirse una paz justa también para Kiev, y abogó por incrementar la presión sobre Rusia para debilitarla aún más económicamente.

Por su parte, Anand lamentó sin hablar específicamente de Groenlandia que la disputa entre EE.UU. y Europa creada por las amenazas de Trump de hacerse con el control de este territorio que forma parte de Dinamarca esté apartando el foco de atención de la guerra en Ucrania.

En un aparente intento de responder a las inquietudes sobre la amenaza que Rusia y China representarían para EE.UU. si Groenlandia sigue bajo jurisdicción danesa, la ministra canadiense animó a la OTAN a delinear una estrategia para contener a los rusos no sólo en el este sino en la zona del Ártico.

También participó en el panel el senador republicano Thom Tillis, que dijo que el Congreso no abandonará sus planes de aprobar más ayuda para Ucrania pese a que la atención mediática se esté desplazando en Europa y EE.UU. hacia los últimos movimientos de Trump sobre Groenlandia.

Tillis, que no se presentará a la reelección cuando expire su mandato este año, ha criticado a Trump por sus amenazas a Dinamarca y lucía en la solapa un pin con las banderas estadounidense y danesa.