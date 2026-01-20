China habría cumplido ya su compromiso inicial de compra de soja a EE.UU., según Bloomberg

Según fuentes anónimas citadas por ese medio, el mayor importador mundial de esa leguminosa lleva rondando el mencionado objetivo estos últimos días, y ya habría reservado envíos suficientes para cumplirlo, principalmente a través del gestor estatal de reservas cerealistas Sinograin.

La mayoría de estos cargamentos desembarcarán en el gigante asiático durante el primer trimestre, y buena parte de ellos irán a parar a las reservas estatales; en las últimas semanas, las autoridades han llevado a cabo diversas subastas de soja, lo que indicaría que están haciendo espacio para recibir más producto.

Si bien Pekín nunca reconoció oficialmente la cuantía, tras el acuerdo de octubre, la Casa Blanca anunció que China se había comprometido a adquirir al menos 12 millones de toneladas en 2025, aunque posteriormente la fecha límite se amplió hasta febrero.

Estas operaciones suponen un giro de 180 grados con respecto a la situación vivida durante meses: tras la escalada arancelaria iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, China redujo prácticamente a cero sus compras de soja al país norteamericano durante casi medio año, lo que se tradujo en un desplome de los precios y en apuros para los productores.

Tras el acuerdo de finales de octubre entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, también aseguró que Pekín se comprometía a elevar sus compras a al menos 25 millones de toneladas anuales hasta 2028.

Antes de ello, Pekín llevaba ya tiempo preparándose para resistir sin soja estadounidense, elevando las importaciones desde Sudamérica -por ejemplo, desde Argentina, Brasil o Uruguay-, impulsando la producción local o incluso recortando su uso en la alimentación del ganado.

De hecho, ante una gran cosecha en Brasil, las fuentes citadas por Bloomberg aseguran que China está reservando soja del país sudamericano para cargamentos hasta agosto, y algunos analistas se preguntan si Pekín mantendrá su ritmo de compras a EE. UU. toda vez que ya haya cumplido con sus compromisos iniciales.