Citi, Maersk y AES muestran interés en proyectos de infraestructura de Panamá y el Canal

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, junto con parte de su gabinete de ministros, se reunió con representantes de las tres grandes empresas en el marco del Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos.

Durante la reunión con Citi "se exploraron oportunidades de financiamiento para megaproyectos estratégicos" como el tren que conectaría Ciudad de Panamá con David, una urbe cercana a la frontera con Costa Rica, según la información oficial.

También se conversó sobre el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, un proyecto de 800 millones de dólares avalado por ambos países en 2024 tras años sin concretarse; un nuevo reservorio de agua, dos grandes terminales portuarias y un gaseoducto para el Canal de Panamá, proyectos que se enmarcan en un programa de inversiones del paso navegable que supera los 8.500 millones de dólares.

En el encuentro con la naviera Maersk se "abordaron temas de mutuo interés vinculados a los proyectos de nueva infraestructura de terminales portuarias presentados por la Autoridad del Canal de Panamá, orientados a aumentar la capacidad, eficiencia y competitividad del sistema portuario panameño", señala la Presidencia.

Maersk cuenta con al menos un centro logístico regional en Panamá y su división independiente APM Terminals (APMT) aprobó en el 2025 una operación por 600 millones de dólares para hacerse con la operación del Ferrocarril de Panamá, que atiende al Canal interoceánico.

Durante la reunión con el presidente de AES Corporation, Andrés Gluski, este explicó a Mulino "los avances de su expansión en su planta de generación de energía a base de gas", y "manifestó el interés" de invertir en el proyecto del lago Bayano, a unos 100 kilómetros al este de la capital, como alternativa de agua potable.

AES Panamá, filial de AES Corporation, cuenta con el 49 % accionarial del Grupo Energético Gas Panamá, que está a cargo de la Generadora Gatún, un proyecto a base de gas de 1.200 millones de dólares situado en el sector de Isla Telfers de la provincia caribeña de Colón, que tiene con una capacidad de 670 megavatios (MW).