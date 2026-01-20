CNE de Honduras dice "no existe disposición constitucional" para reabrir conteo de votos

Hall indicó en redes sociales que recibió una nota del Parlamento hondureño solicitando informar los plazos para dar cumplimiento al decreto aprobado el 9 de enero por un minoritario grupo de diputados propietarios y suplentes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), orientada a que se cuenten todos los votos, pero señaló que el CNE está "jurídicamente imposibilitado" de iniciar acciones en esos términos.

"No existe disposición constitucional ni legal que faculte al CNE para reabrir procesos de conteo una vez emitida la declaratoria oficial, ni a ejecutar instrucciones posteriores de naturaleza legislativa, que incidan sobre actos electorales firmes y definitivos", subrayó.

El titular del Parlamento hondureño, Luis Redondo, promovió la iniciativa que ordenó el recuento general de votos, una medida que fue sancionada por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y publicada en La Gaceta, pese a que el CNE ya emitió la declaratoria oficial de los ganadores de los comicios, en los que resultó electo Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional.

Sin embargo, Hall señaló que el decreto presentado por el titular del Parlamento, Luis Redondo, "adolece de un vicio constitucional insubsanable", ya que tiene un alcance material equivalente a una reforma de la Ley Electoral, porque "pretende alterar el régimen jurídico del escrutinio y la firmeza de la declaratoria electoral sin haber sido aprobado con la mayoría calificada de dos tercios del Congreso Nacional, como exige la Constitución”.

También, agregó que esta circunstancia, reconocida públicamente por Redondo, "produce nulidad de pleno derecho del decreto, lo que impide al CNE darle ejecución sin vulnerar el orden constitucional".

La funcionara enfatizó que el CNE es un órgano constitucionalmente "autónomo e independiente, sin subordinación a ningún Poder del Estado" y recordó que la declaratoria oficial de las elecciones ya fue emitida, agotando así la competencia administrativa del ente electoral en materia de escrutinio y conteo de votos.

Además, precisó que cualquier cuestionamiento posterior a la declaratoria electoral solo puede tramitarse por las vías jurisdiccionales previstas en la ley, como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Asfura asumirá el día 27, cuando concluye el mandato de Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya y coordinador general del Partido Libre.