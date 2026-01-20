Creadora de 'La promesa hispana' anima a los latinos de EEUU a estar unidos y preparados

"La gente tiene que estar como en la cárcel, haciendo las sentadillas y las pesas, porque acá nos toca salir y correr por dos años", declara en una entrevista con EFE en la que considera "artificial" que se exija a los hispanos que elijan entre una identidad latina y otra estadounidense.

"Pone a la comunidad hispana en un entredicho", denuncia. "Es cómo decirte: ¿quieres caminar con la pierna derecha o con la izquierda? Pero, bueno, chicos, necesito las dos para andar, ¿no?", se indigna.

Creadora de la fundación 'We Are All Human' que, a través de iniciativas como 'La promesa hispana', ha animado desde hace un lustro a centenares de empresas en EE.UU. a desarrollar estrategias inclusivas en beneficio de los latinos, Romo critica los efectos negativos que está teniendo sobre estos logros la política de la actual Administración estadounidense.

"Debido a que el año pasado empezaron las órdenes ejecutivas a nivel gubernamental, que ponen a las empresas en una posición de manejo de riesgo más que otra cosa, donde saben que pueden perder sus contratos con el Gobierno si tienen iniciativas de cualquier tipo en diversidad, ya seas mujer o latino, no quieren tener ningún tipo de señalamiento. Entonces las empresas han bajado todas sus iniciativas", recapitula.

El resultado es que "hay más de 50 organizaciones no gubernamentales latinas que desaparecieron en este último año", asegura.

"Organizaciones como la mía han tenido que adaptarse; ha tenido que cambiar, ha tenido que trabajar con las empresas para entender cómo podemos seguir ayudando a los latinos. Quieren hacer el trabajo (las empresas), pero no se van a arriesgar", resume.

Romo Edelman cree que la "gran presión" que ejerce el actual Gobierno estadounidense en contra de cualquier agenda favorable a la diversidad, el compromiso social y la sostenibilidad "también la vivió este Foro Económico Mundial, donde les han impuesto más o menos los temas que se pueden hablar y los que no".

Según informaba en noviembre el diario Financial Times, funcionarios estadounidenses habían exigido a los organizadores del WEF que eliminaran de la agenda de esta cumbre los temas "woke" como condición para la asistencia del presidente Donald Trump, quien mañana, miércoles, pronunciará un esperado discurso.

Pese a las presiones sobre la comunidad latina en EE.UU., el número de representantes y responsables hispanos que han acudido a esta reunión anual ha sido el más elevado.

"Hemos visto que, hace cinco años cuando llamamos por primera vez a esta agenda hispana, cuando empezamos a traer a individuos, llegaron cinco; este año son 150 hispanos que se tomaron un avión y se dijeron: 'yo voy a presentarme, yo sé que hay un grupo, yo sé que tengo que estar presente y yo quiero tener mis propias relaciones'".

En su opinión, lo que está ocurriendo es "contraintuitivo", porque la capacidad y el peso de la comunidad hispana "no deja de crecer".

"El año pasado vine a reportar que éramos 3,7 billones (millones de millones) de dólares, el tamaño de nuestra economía, y éste es de 4,2, o sea, nosotros seguimos creciendo como la espuma de la cerveza, tanto en población como en el número de documentados, el PIB, el poder adquisitivo... Así está el entusiasmo individual de los latinos de tomar el poder en sus manos", resume.

Claudia Romo recibirá esta noche, en un evento organizado por la firma Bloomberg, un premio y reconocimiento como una de las cuatro mujeres líderes que están impulsando el progreso en los campos de los negocios, las finanzas, el gobierno, la defensa y la filantropía en todo el mundo.

Como emprendedora, ha anunciado en Davos que aprovechará la próxima Super Bowl, el próximo 9 de febrero, para lanzar la marca Sotol Romo, de la tradicional bebida espirituosa destilada de origen vegetal que proviene de las zonas desérticas del norte de México y que su familia, según recuerda con orgullo, lleva produciendo desde hace cuarenta años.