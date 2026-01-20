Dmítriev se congratula de que Zelenski no haya logrado que Ucrania centre debates en Davos

"Fracasó el intento de convertir a Ucrania en el principal tema en Davos", escribió Dmítriev en su cuenta de Telegram.

Dmítriev también se hizo eco de que Zelenski no viajará finalmente a la ciudad suiza y se quedará en Kiev "para coordinar el restablecimiento de la energía después de los ataques nocturnos" rusos.

Zelenski agregó que Ucrania solo estará representada al máximo nivel en Davos si las reuniones que se organizan "son realmente efectivas".

"Ucrania está preparada para reuniones con todos los socios si esas reuniones nos ayudan a salvar vidas y garantizar la seguridad”, escribió en X.

Según la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró recientemente que Zelenski es el principal obstáculo para un arreglo pacífico en Ucrania.

Dmítriev, quien llegó esta mañana a Davos, comenzó esta tarde sus reuniones en el marco del foro.

"Sí, puedo confirmar que, efectivamente, él tiene planes de reunirse con algunos representantes de la delegación estadounidense", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Tiene previsto reunirse en Davos con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que consensuó en su momento en Florida (EE.UU.) el plan de paz estadounidense, modificado después por Kiev y sus aliados europeos.

Dmítriev, quien ha apoyado abiertamente los planes para Groenlandia del presidente de EE.UU., Donald Trump, no mantiene consultas con sus colegas estadounidenses desde finales del pasado año.