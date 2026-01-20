Dos muertos y tres heridos en un tiroteo a las puertas de un tribunal en Sudáfrica

El tiroteo tuvo lugar en la entrada principal del tribunal donde, al parecer, se encontraban las víctimas para apoyar a un acusado que comparecía en un caso de asesinato e intento de asesinato ocurrido en abril de 2025 en Mondeor (Johannesburgo), según medios locales.

La investigación preliminar indica que tres sospechosos se acercaron al grupo cuando salían del juzgado y le dispararon antes de huir en un coche, de acuerdo con la Policía.

Una de las víctimas heridas ha sido identificada como el abogado que representaba al acusado.

"Dos de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos y tres fueron trasladadas al hospital con heridas de bala", declaró la portavoz de la policía de Gauteng (provincia que incluye a Johannesburgo), Brenda Muridili, en declaraciones recogidas por la prensa local, mientras se investiga el motivo del tiroteo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En un comunicado, el Ministerio de Justicia y Desarrollo Constitucional confirmó que "cinco personas fueron tiroteadas, con dos muertos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio -añadió la nota- "condena este incidente y colaborará con las autoridades policiales y de seguridad pertinentes para garantizar que se implementen todas las medidas necesarias para proteger a los usuarios y al personal del tribunal".

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con un promedio de 63 personas asesinadas cada día entre abril y septiembre de 2025, según datos policiales.